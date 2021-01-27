Кардиологи советуют жить в максимально зеленых районах
Был проведен анализ степени эластичности сосудов у взрослых добровольцев, страдающих ожирением, гипертонией, диабетом и/или повышенным холестерином. Данные диагнозы автоматически помещали их в группы среднего или высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также учитывались факторы окружающей среды в местах проживания добровольцев, включая показатель уровня растительности, концентрацию твердых частиц и озона в воздухе.
Ученые установили: когда уровни твердых частиц и озона были высокими, стенки сосудов оказывались более жесткими и менее эластичными. Но проживание в районах с большим количеством зеленых насаждений было связано с улучшением работы сосудов, несмотря на образ жизни добровольцев.
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