Кардиологи советуют жить в максимально зеленых районах

Луисвиллский университет установил: проживание рядом с зелеными насаждениями, а также частые прогулки в парках могут компенсировать негативное влияние загрязненного воздуха на сердечно-сосудистую систему. Это снижает риск преждевременной смерти.Был проведен анализ степени эластичности сосудов у взрослых добровольцев, страдающих ожирением, гипертонией, диабетом и/или повышенным холестерином. Данные диагнозы автоматически помещали их в группы среднего или высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также учитывались факторы окружающей среды в местах проживания добровольцев, включая показатель уровня растительности, концентрацию твердых частиц и озона в воздухе.Ученые установили: когда уровни твердых частиц и озона были высокими, стенки сосудов оказывались более жесткими и менее эластичными. Но проживание в районах с большим количеством зеленых насаждений было связано с улучшением работы сосудов, несмотря на образ жизни добровольцев.