В Великобритании предупредили, что даже после вакцинации люди могут заразить коронавирусом других

Получение вакцины от коронавируса не является панацеей в плане предотвращения заражения им. Даже те, кто сделал прививку, все равно должны использовать средства индивидуальной защиты, ведь риск заражения других людей все же сохраняется.Сейчас достоверно нельзя утверждать, насколько велик риск передачи заболевания от людей, сделавших прививку. Но такая вероятность все же есть. Поэтому даже массовое использование вакцины без применения средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции не сможет прервать цепочку распространения коронавируса. Необходимо сочетать все эти факторы, только так можно будет достичь безопасности.«Независимо от того, вакцинировали кого-то или нет, жизненно важно, чтобы все следовали национальным ограничениям и советам общественного здравоохранения, поскольку защита начинает действовать в течение трех недель, а мы еще не знаем, как вакцины влияют на передачу инфекции», - подчеркнул профессор, отметив при этом, что вакцина вселила большие надежды на то, что наступил последний этап пандемии.Стоит отметить, что в Великобритании положение с заражением коронавирусом достаточно тяжелое. Там был выявлен штамм с увеличенной степенью заражения.