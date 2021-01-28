Ученые перезапустили мозг людей после комы

В 2016 году группа под руководством Мартина Монти из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сообщила, что 25-летний мужчина, восстанавливающийся после комы, добился значительных успехов после лечения с помощью ультразвука.Теперь Монти и его коллеги сообщают, что еще два пациента с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, оба находившиеся в коме, добились впечатляющих успехов благодаря той же методике. Своими результатами ученые поделились в журнале Brain Stimulation.«Я считаю этот результат гораздо более значительным, потому что у этих хронических пациентов было меньше шансов на спонтанное выздоровление, чем у пациента, которого мы лечили в 2016 году. Очень маловероятно, что наши выводы являются результатом спонтанного выздоровления», - отмечает Монти.В статье подчеркивается, что из трех человек, получивших лечение, одному – 58-летнему мужчине, который за пять с половиной лет до лечения попал в автомобильную аварию и находился в коме, помочь не удалось. Однако у двух других отметились улучшения.Один из них – 56-летний мужчина, перенесший инсульт и находившийся в коме более 14 месяцев. После первой из двух процедур он впервые продемонстрировал способность последовательно реагировать на две различные команды – способность бросить или схватить мяч и способность смотреть на отдельные фотографии двух своих родственников, когда упоминались их имена. Он также смог кивнуть в ответ на простые вопросы.