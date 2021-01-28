Доказано, что средний возраст грозит реальным кризисом психического здоровья

ученые высчитали самый трудный, с точки зрения психологического состояния, возраст человека. По словам сотрудников Университетского колледжа Лондона, примерно на 50 лет приходится пик стресса, депрессии и тревожности.Был проведен анализ данных о психическом здоровье более 28000 человек, принадлежавших к разным поколениям. Добровольцы были 1946-го, 1958-го и 1970-го годов рождения. Все они с 23 лет и до 69 лет проходили регулярные проверки психического здоровья. Выяснилось: вне зависимости от года рождения, максимально высокие показатели психологического стресса и риска психических болезней фиксировались в возрасте 46-53 лет. По мнению ученых, примерно каждый пятый взрослый человек в этом возрасте испытывает хроническое нервное напряжение, сталкивается с депрессией и повышенной тревожностью. Объясняется это несколькими факторами.В отчете экспертов говорится: "К среднему возрасту люди обычно достигают пика в своей карьере. В то же время, на людей этого возраста обычно возлагается много ответственности, они мало отдыхают и испытывают большой стресс на работе. Кроме того, к этому возрасту обычно происходят изменения в структуре семьи, которые также могут негативно сказываться на психическом здоровье. Подросшие дети покидают дом, растет процент разводов. В возрасте около 50 люди часто одновременно играют две роли - у них еще не выросли дети, а родители уже состарились и тоже требуют заботы".