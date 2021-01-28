Ковидный язык – еще один симптом опасной болезни

Каждый четвёртый пациент с коронавирусом сталкивается с уплотнениями и отёками в полости рта. У 40% краснеют руки и ступни ног, они испытывают ощущения жжения, как показало исследование.Ученые из Hospital Universitario La Paz в Испании проанализировали состояние здоровья 666 пациентов с коронавирусом в форме от умеренной до средней, которые получали лечение с 10 по 25 апреля 2020 года в специальных военно-полевых госпиталях, развернутых в Мадриде. Оказалось, что 45,7% пациентов сообщали об изменениях в полости рта, на кистях рук и ступнях ног. У каждого четвертого или у 25% наблюдался так называемый ковидный язык, на котором были заметны следы налета, воспалений, уплотнений и отёков.Почти 40% пациентов пожаловались на изменения в ладонях рук и на появление язвочек на ступнях, которые также краснели и покрывались коричневыми пятнами. Некоторые из больных жаловались на ощущение жжения, а также подобие крапивницы, высыпавшей на теле. Таким образом, изменения формы языка можно считать еще одним, последним по времени симптомом коронавирусной инфекции, как говорят авторы исследования в статье для British Journal of Dermatology.Напомним, что с момента начала пандемии классическими симптомами коронавируса считались сухой непроходящий кашель, устойчиво повышенная температура, ломота в теле и усталость. Впоследствии к ним прибавился более характерный для коронавируса симптом - отсутствия обоняния и вкуса. Но со временем наука разобралась с тем, что COVID-19 атакует не только респираторную систему, но и мозг, провоцируя неврологические симптомы, включая спутанность сознания, потерю памяти, нарушения зрения и многие другие. Список характерных для коронавируса признаков постоянно пополняется, и эта болезнь всё ещё способна удивить врачей той реакцией, которую она вызывает у некоторых больных.