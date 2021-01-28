Лекарство от рака может помочь в лечении COVID-19

Американские ученые опубликовали результаты исследования, доказавшего противовирусную эффективность плитидепсина. Этот препарат одобрен для лечения множественной миеломы.В научном журнале опубликованы результаты работы ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которые изучили противовирусную эффективность лекарства от множественной миеломы плитидепсина. Оказалось, что этот препарат может быть в 27,5 (!) раз эффективнее ремдесивира при лечении COVID-19. Напомним, что в 2020 году в США экстренно разрешили использовать ремдесивир при борьбе с коронавирусной инфекцией. Изначально этот препарат предназначался для борьбы с вирусом Эбола.Теперь исследования показывают, что в двух моделях доклинических испытаний плитидепсин продемонстрировал стопроцентное снижение репликации вируса в легких и способность снижать воспаления этих органов. Этот препарат нацеливается на сам белок-хозяин, а не на вирусный белок, из-за чего вирус SARS-CoV-2 не может создавать устойчивые связи за счет мутаций. Следовательно, препарат эффективен и против более заразного штамма B1.1.7, который называют британским. Плитидепсин может быть весьма многообещающим при лечении широкого спектра противовирусных инфекций, особенно тех, в отношении которых нет клинически одобренных вариантов лечения.Однако прежде чем препарат получит широкое распространение, он должен пройти целую серию клинических испытаний, и часто на это требуются годы. Но процесс можно ускорить, учитывая острую потребность в эффективных методах лечения COVID-19, пишет wate.com.