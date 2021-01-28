Чем полезен для здоровья лимон?

Лимон — это маленький по своим размерам, но удивительный продукт. Уникальность заключается в том, что применяют его в изготовлении лекарств, народной медицине, употребляют в пищу, начиная с листьев растения и заканчивая плодами.Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что лимон удивляет обилием витаминов, минеральных веществ, различных кислот. Употребление в пищу помогает организму бороться со множеством инфекций, главное — это защита перед гриппом и простудой. Именно витамин Р, присутствующий в лимоне, улучшает кровоток, является полезным при высоком давлении. А вот витамин С — поражает раковые клетки и тормозит старение организма.Благодаря мощным антибактериальным и антисептическим свойствам, истребляет и подавляет множество бактерий. Сок убирает камни в почках и желчном пузыре. Его используют не только в лечебных целях, он находит свое применение и в бытовых вопросах, и в косметике. Например — им чистят столовые приборы, а так же выводят пятна с одежды. В косметических целях лимонный сок разводят 1:1 с лосьоном или одеколоном. Полученный раствор используют для протирания жирной и проблемной кожи.Богатство лимона витаминами и минералами, а так же его низкая калорийность, позволяет употреблять его в пищу, как диетический продукт для корректировки лишнего веса.При покупке фрукта внимание заостряют на его внешнем виде. Лучше брать лимоны с жесткой блестящей кожурой, ровным желтым окрасом без пятен. Мягкие плоды говорят о его перезрелости, вкусовые свойства уже теряются у такого плода, не говоря о лечебных качествах. Максимальное количество целебных веществ будет только в правильно выбранном фрукте.