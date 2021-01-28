Регулярные занятия музыкой приводят к сильным изменениям мозга

У мозга профессиональных музыкантов неврологи Цюрихского университета выявили уникальные характерные связи между слуховой корой и другими зонами. Был проведен анализ состояния 153 добровольцев, разбитых на три группы. В первую попали музыканты с абсолютным слухом, во вторую - без него, третья была контрольной (люди других профессий без музыкального слуха). Состояние головного мозга добровольцев исследовали с помощью МРТ, выявляя характерные связи отделов мозга и схемы нейронной активности.Было установлено: профессиональные музыканты вне зависимости от качества слуха имели особенности структуры мозга в целом и его отдельных областей, а также характера активности зон мозга. Во-первых, у музыкантов выделили необычайно хорошую функциональную связь между цепочками нейронов в разных полушариях мозга и целых регионов.К примеру, слуховая кора была хорошо синхронизирована с белым веществом мозга, а также с некоторыми зонами, отвечающими за обработку сложной информации. Наиболее выраженными описанные особенности были у лиц, занимавшихся музыкой с самого детства. По мнению неврологов, главное - регулярность занятий музыкой.