Регулярные занятия музыкой приводят к сильным изменениям мозга
Было установлено: профессиональные музыканты вне зависимости от качества слуха имели особенности структуры мозга в целом и его отдельных областей, а также характера активности зон мозга. Во-первых, у музыкантов выделили необычайно хорошую функциональную связь между цепочками нейронов в разных полушариях мозга и целых регионов.
К примеру, слуховая кора была хорошо синхронизирована с белым веществом мозга, а также с некоторыми зонами, отвечающими за обработку сложной информации. Наиболее выраженными описанные особенности были у лиц, занимавшихся музыкой с самого детства. По мнению неврологов, главное - регулярность занятий музыкой.
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