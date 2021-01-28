Медики рассказали о пользе оливкового масла при варикозе

Еще одна причина начать использовать оливковое масло.Варикозное расширение вен является довольно распространенной проблемой, причем не только среди людей пожилого возраста. И, чтобы облегчить симптомы и остановить развитие заболевания на начальных стадиях, эксперты советуют использовать оливковое масло.Специалисты отметили, что при варикозном расширении вен люди обычно жалуются на усталость и тяжесть в ногах, особенно вечером. На начальных стадиях проблему можно определить по венам на голенях, потому что они набухают, а сами ноги отекают и начинают ныть. И чем больше запускать заболевание, тем серьезнее будут последствия.Для облегчения симптомов и замедления воспалительного процесса эксперты рекомендуют использовать оливковое масло — оно считается одним из наиболее эффективных натуральных средств лечения варикоза. С его помощью улучшается кровообращение в ногах и уменьшается боль и отечность. Кроме того, оливковое масло легко впитывается в кожу, оно очищает весь организм и обеспечивает его полезными жирными кислотами омега-3.Итак, перед сном нужно слегка нагреть оливковое масло, вымыть ноги водой и круговыми массажными движениями по направлению снизу-вверх втирать масло в кожу голеней, уделяя внимание пораженным местам. Оставьте средство на ногах, а утром смойте прохладной водой. Повторять процедуру нужно каждый день, пока не заметите улучшения.Кроме того, не стоит забывать о лечебной физкультуре, посещении бассейна и удобной обуви.