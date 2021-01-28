Дефицит витамина B12: четыре физических симптома его слишком низкого уровня

Одним из наиболее серьезных симптомов дефицита B12 являются неврологические нарушения, проявляющиеся в том числе неконтролируемыми тиками, синдромом беспокойных ног, парестезией.B12 (кобаламин) является важным водорастворимым витамином. Он играет важную роль в производстве красных кровяных телец и ДНК, в правильном функционировании нервной системы.Витамин B12 выполняет ряд основных ролей в организме, ответственных за умственные и физические процессы, его слишком низкий уровень может по-разному влиять на организм.«Дефицит витамина B12 является обычным явлением, особенно у пожилых людей», - пишет издание Express, ссылаясь на специалистов британской службы здравоохранения NHS.Эксперты советуют обращать внимание на четыре физических симптома, указывающих на слишком низкий уровень В12 в организме. Наличие любого из них может указывать на то, что вы недополучаете важный витамин, отмечают в NHS.Глоссит. Глоссит означает воспаление языка: тот становится болезненным, красным, распухшим. Помимо того, его поверхность делается гладкой, так как крошечные бугорки на языке, содержащие вкусовые рецепторы, растягиваются и исчезают.Кроме того, при дефиците В12 учащается возникновение язв во рту.Неврологические симптомы. Одним из наиболее серьезных побочных эффектов постоянной нехватки витамина является повреждение нервов. Он является важным участником метаболического пути, в результате которого образуется миелин, окружающий нервы оболочкой для изоляции и защиты. Без B12 миелин вырабатывается иначе, и нервная система не может нормально функционировать, и симптомами его слишком низкого уровня могут быть судороги, тики, синдром беспокойных ног, разнообразные неприятные ощущения вроде жжения или уколов в коже.Нарушение зрения. Одним из симптомов дефицита витамина B12 является нечеткость картинки в глазах, добавляют медики. Его нехватка способствует повреждению нервной системы зрительного нерва, ведущего к глазам.Астения. Чувство слабости или сильной усталости тоже являются возможным признаком проблемы. По словам ученых, эти ощущения возникают из-за того, что организму не хватает витамина B12 для выработки красных кровяных телец, которые переносят кислород по всему телу. Синдром астении развивается в результате недополучения клетками тела кислорода.Специалисты рекомендуют обращаться с данными симптомами к врачу – он выявит причину нехватки витамина, подберет необходимые меры коррекции или препараты.