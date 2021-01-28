Это опасно: на какие болезни указывает учащенное сердцебиение

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О причинах учащённого сердцебиения рассказали врачи.По словам кардиологов, учащённый пульс может наблюдаться при заболеваниях, связанных с нервной и эндокринной системой. Он может указывать на сердечную недостаточность, если у пациента имеется стенокардия, ИБС (ишемическая болезнь сердца). Медики напомнили, что гипертония в большинстве случаев является причиной сердечной недостаточности.Таким образом, так проявляются болезни органов дыхания, щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы и любой анемии.Беспокоится нужно, если тахикардия сохраняется на постоянной основе, то есть когда она не зависит от стресса и физнагрузки. Если при этом появляются одышка и отеки, то сердце уже точно нездорово.Эндокринологи, в свою очередь, отмечают, что учащенный пульс может указывать на сахарный диабет, ожирение, липидемию. На их фоне повышается давление и пульс. Если это игнорировать, то развивается атеросклероз, который приводит к инфаркту или инсульту.Ориентиром нормального пульса взрослого служат все 60-80 ударов в минуту, отмечается в открытых источниках. Это норма для состояния покоя, если человек не страдает сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, оказывающими влияние на ЧСС.