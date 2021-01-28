Мелатонин может помочь при поликистозе почек

По словам исследователей Университета Конкордья, гормон, обычно связанный с регуляцией сна и бодрствования, уменьшает количество кист у плодовых мушек. Это открытие может повлиять на то, как лечатся некоторые заболевания почек, а также снизить потребность в трансплантации.В новой статье, опубликованной в журнале Molecules, ученые сообщили, что мелатонин уменьшает кисты в почечных канальцах плодовых мух. Эти канальцы (нефроны) также встречаются у более сложных млекопитающих, включая человека.Поскольку нефроны у позвоночных встроены в другие ткани, исследователи экспериментировали на дрозофиле, обыкновенной плодовой мушке. Исследователи вывели мушек с мутацией гена Bicaudal C. Известно, что он вызывает кисты почек у всех живых существ, от мух до лягушек, мышей и людей.В течение 18 дней мелатонин вводили 50 дрозофилам, а этанол контрольной группе. Затем ученые вскрыли мух и оценили кисты. Они обнаружили, что у мушек, получавших мелатонин, было гораздо меньше кист, по сравнению с контрольной группой.