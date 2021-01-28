Слишком сильный оргазм может убить
35-летний мужчина решил уединиться с девушкой лёгкого поведения в одном из номеров отеля. После полового акта девушка сильно испугалась, поскольку её любовник потерял сознание и не приходил в себя. Вскоре она обнаружила, что мужчина мёртв и захотела сбежать из отеля. Но вовремя передумала и вызвала полицию.
Только после вскрытия все обвинения с девушки были сняты, поскольку медики установили, что смерть наступила в результате слишком сильного оргазма, который спровоцировал критические повреждения кровеносных сосудов в мозге.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий