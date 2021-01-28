Слишком сильный оргазм может убить

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Случай, который недавно произошёл в Малави, дал ответ на вопрос, беспокоящий многих людей уже довольно большое количество времени. Оказалось, что от оргазма можно умереть. Причём это может произойти даже в молодом возрасте.35-летний мужчина решил уединиться с девушкой лёгкого поведения в одном из номеров отеля. После полового акта девушка сильно испугалась, поскольку её любовник потерял сознание и не приходил в себя. Вскоре она обнаружила, что мужчина мёртв и захотела сбежать из отеля. Но вовремя передумала и вызвала полицию.Только после вскрытия все обвинения с девушки были сняты, поскольку медики установили, что смерть наступила в результате слишком сильного оргазма, который спровоцировал критические повреждения кровеносных сосудов в мозге.