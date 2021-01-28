Каждый восьмой пациент рискует получить депрессию или инсульт после COVID-19

Со всего мира поступают новые данные о том, что инфекция поражает центральную нервную систему, вызывает нарушение когнитивных функций и проблемы с психикой. Согласно новому исследованию, в группе риска тяжелых последствий оказываются даже те, кто легко перенес COVID-19.Ученые Оксфордского Университета проанализировали медицинские карты 236 379 американцев, у которых был подтвержден COVID-19. В выборку попали как амбулаторные пациенты, то есть с легким течением заболевания, так и те, кому потребовалась госпитализация. Специалисты сравнили динамику состояния их здоровья с когортой пациентов, у которых в течение 2020 года был диагностирован грипп и другие инфекции дыхательных путей.В исследовании учитывались такие факторы, как возраст, пол, раса, сопутствующие заболевания, в том числе психические, а также уровень дохода и доступ к медицинским услугам. Анализ данных показал, что по крайней мере 33,6% пациента страдают от психических или неврологических расстройств в течение шести месяцев после перенесенного COVID-19. В основном это были депрессия, тревожное расстройство, инсульт, внутричерепное кровотечение, симптомы деменции. У 13% переболевших эти состояния диагностируются впервые. Авторы исследования выяснили также, что риск развития этих заболевания после других респираторных инфекций значительно ниже.В «группе риска» ожидаемо оказались люди, которые перенесли COVID-19 с тяжелыми осложнениями, в первую очередь — с энцефалопатией. Это состояние, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции. Но даже у пациентов, которые перенесли легкое течение коронавируса, вероятность столкнуться с такими последствиями значительно выше по сравнению с теми, кто переболел гриппом или другими заболеваниями дыхательных путей.Авторы исследования отмечают, что эти результаты могут быть неточными, потому что у части пациентов психические или неврологические заболевания могли быть и раньше, но их выявили только после коронавируса. Например, депрессию или различные психотические расстройства. Однако такие состояния, как внутричерепное давление или инсульт невозможно не заметить.Ранее американские врачи заявили, что у 82% людей, госпитализированных со средним и тяжелым течением коронавируса, наблюдался как минимум один неврологический симптом. В выборку попали 500 пациентов, и почти половина из них (45%) жаловалась на мышечные боли, головные боли (38%), примерно треть заболевших сообщила о головокружении и энцефалопатии, вызвавшей спутанное состояние сознания. У 16% больных были отмечены нарушения вкусовых ощущениях, у 11% пропало обоняние. Тяжелее всего пришлось пациентам с энцефалопатией — более чем две трети таких людей после выписки утратили дееспособность и не могли сами себя обслуживать.