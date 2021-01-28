Самые полезные морепродукты для здоровья женщин

Они — кладезь витаминов.Главным секретом женской красоты и здоровья является питание, с помощью которого можно добиться явных успехов. Почетное место в женском рационе должны занимать овощи, бобовые, черный шоколад, а также морепродукты, являющиеся настоящим кладезем витаминов, белков и омега жирных кислот.В чем же польза морепродуктов для женщин? И какие из даров морских глубин наиболее полезны для слабого пола нашей планеты?Многие диетологи подчеркивают, что именно питание, содержащее продукты моря и является главным секретом красоты.Итак, чем же так полезны морепродукты?1. УстрицыСъедая несколько устриц, вы не только быстро насыщаетесь и ощущаете прилив сил, но и восполняете запас витаминов В и D, а также получаете большую порцию белка.В среднем, в 100 граммах устричного мяса содержит 17 граммов белка, что равно приблизительно ? потребности в нем человека. Ну и устрицы являются общепризнанный афродизиак!2. ЛаминарияВ народе ламинарию принято называть морской капустой. С виду непримечательная водоросль темно-зеленого цвета аппетитной назвать сложно, да и вкусной — с натяжкой. Но употребление всего 30 граммов ламинарии в день восполняет суточную необходимость йода в организме. Кроме того, этот морепродукт содержит больше полезных минералов, чем любой овощ или фрукт, включая алюминий, фосфор, магний и железо.Съев салат с морской капустой, вы также пополните запас витаминов А, В и С.3. КреветкиСамый привычный и распространенный вариант морепродуктов в нашей стране. Креветки готовят и подают практически в каждом ресторане, и любая из нас неоднократно пробовала блюда из них.Мясо креветок — не только отличный источник белка и йода, но и богат витамином В12, который обеспечивает нормальную работу нервной системы, хороший сон и стрессоустойчивость, креветки стоит полюбить и есть минимум раз в неделю.4. МидииПомимо содержащихся в мидиях минералов, а именно — калия, магния, кальция, натрия и др., — эти морепродукты богаты еще и кобальтом. Этот элемент активно принимает участие в процессе синтеза витамина В12, а также является весьма полезным для кровеносной системы.Важно, то в других продуктах питания кобальт практически не встречается.5. КальмарыТакже редкое для наших широт лакомство. Рядовая хозяйка вряд ли будет использовать мясо кальмара для котлет или жаркое. Готовятся кальмары долго, и блюда из них требуют соседства, например, кляра или салата.Сам по себе кальмар практически безвкусен. Но именно этот с виду малополезный продукт оказывается полезен для пищеварения, богат важными микроэлементами и витаминами В и С.6. ОсьминогМорепродукт, полезный для любого возраста, начиная от маленького ребенка и заканчивая пожилым человеком.Употребление мяса осьминога эффективно стимулирует мозговую деятельность, расширяет интеллектуальные способности и тренирует память. Этот огромный моллюск заботится ни хуже других о женском организме – замедляет процесс старения кожи и предупреждает онкологические заболевания.7. Морские гребешкиНевероятно вкусный и полезный продукт, имеющий множество положительных качеств.Данный уникальный морепродукт является чемпионом по содержанию витаминов и белков – он способствует размеренной работе нервной системы, а так же эффективно помогает в борьбе с лишним весом.Все эти водные деликатесы – настоящее сокровище для женской красоты и здоровья. Морепродукты являются не калорийными, легкоусвояемыми и питательными продуктами, благодаря которым нет проблем с пищеварением и лишним весом.