Какие проблемы со здоровьем грозят людям, злоупотребляющим пиццей
Пицца — продукт с высоким содержанием углеводов и жиров, но в ней, при этом, мало клетчатки (если это не пицца из цельнозерновой муки с множеством овощей). Соответственно, даже съев несколько кусков пиццы, вы довольно быстро ощутите голод. Это провоцирует переедание, которое, само-собой, отрицательно отразится на вашей фигуре.
Насыщенные жиры в составе пиццы (их источником является колбаса, мясо, сыр, а также другие ингредиенты блюда) могут стать серьезной проблемой для сердечно-сосудистой системы. Особенно это актуально для людей, у которых есть наследственная предрасположенность к болезням сердца и сосудов.
Будучи высококалорийным блюдом, пицца не очень хорошо сказывается на состоянии кожи. Акне — обычная проблема для любителей высококалорийной еды.
В замороженных полуфабрикатах, из которых делается пицца, полно канцерогенных веществ, поэтому неумеренное употребление пиццы может провоцировать не только ожирение, но и рак. Прибавьте сюда повышенное давление и более высокий риск инсульта, и пицца уже не выглядит так привлекательно, как обычно.
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