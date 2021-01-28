Медики объяснили, почему нужно обязательно есть яблоки

Специалисты считают, что яблоко является уникальным фруктом, поскольку содержит в себе очень большое количество минералов, витаминов и органических кислот, необходимых человеческому организму.Медики высказались о том, что яблоки обладают еще не до конца изученным целебным омолаживающим эффектом, сообщил журнал Men's Life. Едва ли не самым необъяснимым свойством этих фруктов является психосоматический эффект на организм. Специалисты утверждают, что употребление яблок помогает гармонизировать психологическое и физическое состояние человека.«В результате ряда лабораторных исследований был сделан вывод, что яблоки оказывают на организм человека антидепрессантное воздействие. Также яблоки служат профилактикой онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера», - сообщили ученые.Известно также, что яблочные полифенолы снижают процесс затвердения стенок сосудов, что является одной из главных причин развития болезней сердца, инфаркта или инсульта. Благодаря употреблению яблок омолаживается миокард, утверждают эксперты.Диетологи считают полезными зеленые сорта яблок. По их словам, зеленые яблоки содержат в себе больше ценных нутриентов - витаминов, железа. В таких сортах меньше сахара. Имеются научные данные, которые говорят о том, что состав зеленых яблок отличается повышенным содержанием витамина С, а также противоракового витамина В17.