Почему ученые не видят опасности в повышении холестерина из-за жирных продуктов?

Известную концепцию об опасности повышения холестерина из-за потребления жирных продуктов опровергают авторы нового исследования.Насыщенные продукты нравятся многим людям, однако до сих пор медики считали потребление сливочного масла, жирного мяса, сыров допустимым лишь в очень скромных дозировках. Пристрастие к этим продуктам из-за содержания в них насыщенных жиров подвергалось критике – главную его опасность связывали со способностью такой пищи повышать уровень холестерина.Но теперь ученые, похоже, решили оспорить данную теорию. По их мнению, бытующее сегодня представление об опасном влиянии насыщенных жиров на функционирование организма, является в корне ошибочным.Исследователи констатируют: пища, содержащая насыщенные жиры, не влияет на повышение холестерина в организме, которое бы угрожало здоровью сосудистой системы и сердца.«В лучшем случае научное сообщество располагает лишь очень незначительными доказательства того, что высокое потребление насыщенных жиров вызывает сердечные заболевания», - говорит Саймон Данкель, соавтор проекта и исследователь Департамента клинических наук Университета Бергена (Норвегия).Также ученый указывает на следующую особенность. Его коллегами было установлено, что у людей, страдающих метаболическими нарушениями, при переходе с питания, содержащего насыщенный жир, к рациону, богатому более полезными (как считается) ненасыщенными видами жира (например, омега-з), все равно не происходит снижения уровня холестерина.Нужно ли бояться повышения холестерина? По словам ведущего автора исследования Марит Зинеке (Университетский колледж Бьёркнес в Осло) холестерин является критически важным веществом для обеспечения жизнедеятельности всех клеток тела. Ученые допускают, что в тех случаях, когда холестерин является повышенным, это в определенном смысле становится способом выживания для организма. Например, говорит Зинеке, было замечено, что люди с высоким уровнем холестерина, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, на самом деле могут иметь слабое воспаление и лучшую защищенность от развития инсулинорезистентности.Специалисты поясняют, что каждая клетка организма окружена жидкой мембраной, которая контролирует ее функционирование. Для продолжительной жизни клетки ее мембрана не должна становиться слишком жесткой или слишком жидкой. Чтобы поддерживался данный баланс, клеткам необходим доступ к различным типам жира.Вот почему, подчеркивают ученые, в рационе должны присутствовать не только рыба или растительные масла, но и мясо, сыр, сливочное масло. Клетки способны самостоятельно регулировать содержание холестерина в соответствии с типами пищевых жиров. В свою очередь, ограничение жира может ослаблять клеточные функции и организм.