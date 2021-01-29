Простые упражнения и рекомендации для того, чтобы сохранить зрение в порядке

Хорошее зрение является одним из важнейших параметров здоровой и качественной жизни, ведь до 90% информации из окружающего мира мы воспринимаем визуально. С возрастом, а порой уже и в молодости, глаза начинают подвергаться самым разным заболеваниям.Как предотвратить возникновение неприятностей, когда болят, чешутся глаза, нарушается нормальная ясность и качество зрения? Рассмотрим несколько основных правил, которые помогут достигнуть данной цели, а также избежать появления опасных заболеваний.Обязательно помните о следующих ключевых правилах:Очень важно высыпаться. Молодежь часто пренебрегает этим, допоздна засиживается перед компьютером, в телефоне, но если регулярно недосыпать, то зрительный нерв существенно ослабевает и зрение ухудшается;Глазам необходимо давать отдых при нагрузках. Когда Вы пользуетесь гаджетами, компьютером, смотрите телевизор или даже читаете книгу, то важно периодически давать глазам отдохнуть. 10-15-минутной паузы будет достаточно;Очень важно освещение в комнате – читать, пользоваться электроникой надо в помещении с хорошим уровнем освещения, иначе в темноте глаза сильно страдают;Следите за положением своего тела. Рекомендуется читать исключительно сидя, не читать книги в общественном транспорте или во время ходьбы. Это чрезмерно нагружает глаза;Надо не допустить развития привычки щуриться, так как это тоже опасно для состояния зрения;Очень полезным является свежий воздух, прогулки, также необходимо следить за тем, чтобы в питании было достаточно витаминов C, A, E.Также будет не лишним периодически обращаться к врачу и проверять состояние зрительных органов.Как ребенку уберечь зрениеРаньше дети в очках были редкостью, но сегодня статистика неутешительна – каждый четвертый школьник в мире имеет проблемы со зрением. Очень важно выработать с ребенка с детства умение беречь зрение, понимание актуальности этой проблемы.Чтобы помочь детям не столкнуться с проблемами со зрением, рекомендуется помнить следующие советы:Очень важно, чтобы посиделки перед гаджетами, компьютером или телевизором были для ребенка строго дозированными. К примеру, не рекомендуется, чтобы малыш в возрасте 2-3 года смотрел в телевизор более 20 минут за день. Для 4 – 7-летнего возраста допускается около 40-60 минут экрана перед глазами в день. Более взрослым детям можно пользоваться электроникой не более 2-3 часов в сутки. При этом обязательно надо периодически давать глазам отдых;Очень важно, чтобы учеба в молодом возрасте сочеталась с физическими нагрузками. Обязательно надо посещать уроки физкультуры, заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе;Также стоит помнить о питании – чтобы глаза ребенка были здоровыми, он должен получать полноценный комплекс витаминов. Рекомендуется включить в рацион морковь или ее сок, она очень благотворно влияет на работу зрительного нерва.Родители должны быть очень внимательны к своему ребенку, выслушивать его жалобы, своевременно замечать проблемы со здоровьем. Регулярная проверка у офтальмолога поможет избежать неприятностей.Несколько упражнения для здоровья глазСегодня компьютер, мобильный телефон, телевизор, планшет и прочее полностью заполонили жизнь людей. Но надо помнить, что безудержное использование всего этого вызовет проблемы со зрением. Чтобы их предотвратить, рекомендуется каждый час работы за экраном делать перерыв, сидеть от монитора на расстоянии 40-70 см, при малейших признаках усталости глаз найти возможность дать им отдых и выполнить глазную гимнастику.Вот несколько упражнений, которые помогут глазам оставаться здоровыми:«Вверх-вниз». Переводите глаза сначала в верхнюю точку, а потом плавно опускайте их максимально вниз. Выполняйте упражнение медленно и аккуратно;«Жмурки». Немного потрите ладони одна о другую до появления в них тепла и приложите их к глазам в положении крест на крест. Сомкните веки и остановитесь в таком положении на 3-5 минут.«Бесконечность». Держите голову неподвижно и ровно, а глазами вырисовывайте виртуальную горизонтальную восьмерку «?». Выполните движение по 3 раза в одну сторону и в другую.