Усталость и жажда: восемь предвестников диабета

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Врачи назвали восемь основных признаков, которые свидетельствуют о развитии диабета второго типа.Среди симптомов оказались:резкий набор или потеря веса;необъяснимое чувство жажды;частое мочеиспускание;не заживают порезы и ссадины;проблемы со зрением;покалывание в руках и ногах;чрезмерная усталость;головокружения.При появлении нескольких из этих симптомов нужно обратиться к врачу, а для точной постановки диагноза необходимо сделать анализ крови.Врачи отметили, что наибольшему риску подвержены люди в возрасте старше сорока лет, у которых имеется лишний вес, а также наследственная предрасположенность к этому заболеванию. А чтобы избежать диабета специалисты рекомендуют уделять не менее 150 минут в неделю умеренным тренировкам и следить за питанием.