Усталость и жажда: восемь предвестников диабета

Врачи назвали восемь основных признаков, которые свидетельствуют о развитии диабета второго типа.

Среди симптомов оказались:

резкий набор или потеря веса;
необъяснимое чувство жажды;
частое мочеиспускание;
не заживают порезы и ссадины;
проблемы со зрением;
покалывание в руках и ногах;
чрезмерная усталость;
головокружения.

При появлении нескольких из этих симптомов нужно обратиться к врачу, а для точной постановки диагноза необходимо сделать анализ крови.

Врачи отметили, что наибольшему риску подвержены люди в возрасте старше сорока лет, у которых имеется лишний вес, а также наследственная предрасположенность к этому заболеванию. А чтобы избежать диабета специалисты рекомендуют уделять не менее 150 минут в неделю умеренным тренировкам и следить за питанием.
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