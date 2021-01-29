Специалисты объяснили, почему мужчины в меньшей степени защищены от коронавируса

Изначально статистика заболеваемости COVID-19 говорила о том, что мужчины находятся в зоне повышенного риска тяжелой формы инфекции и летального исхода. Медицинская школа Йельского университета установила: риск смерти от коронавируса у мужчин в 2 раза выше, чем у женщин. И отчасти причина в Х-хромосоме (у женщин их две). В области Х-хромосомы располагается множество генов, регулирующих иммунный ответ.У женщин из-за хромосомных особенностей иммунитет реагирует быстрее и более эффективно в ответ на присутствие патогена. Также женские половые гормоны (эстрогены) подавляют активность рецептора ACE2 на поверхности клеток, через который коронавирус проникает в клетки. А мужские половые гормоны (андрогены), напротив, усиливают инфицирующую способность коронавируса.И с возрастом ситуация только усугубляется. Так, в возрасте 62-64 лет у мужчин начинает резко снижаться активность генов, контролирующих врожденный иммунный ответ на вирусные инфекции. У женщин это происходит в среднем на 6 лет позже. Причем, на фоне снижения активности врожденного иммунного ответа нередко наблюдается аномальная активация другой части иммунной системы. В итоге развивается смертельно опасный цитокиновый шторм. Вследствие данной реакции повреждаются ткани легких и других органов.