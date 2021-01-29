Мясников рассказал о вспышке нового серьезного заболевания

Вспышка нового серьезного заболевания, «репетицией» которого стала пандемия коронавируса, – это вопрос обозримого будущего, считает врач Александр Мясников.Известный российский медик рассказал о вероятной вспышке нового серьезного заболевания, комментируя прогноз, озвученный Биллом Гейтсом. Тот заявил, что после COVID-19 мир столкнется с новой пандемией, которая будет значительно более разрушительной в своих последствиях, чем коронавирус.По словам Мясникова, подобный прогноз не является чем-то уникальным.«Весь медицинский мир ждет эпидемии либо птичьего, либо свиного гриппа со смертностью в 35%», - рассказал российский эксперт.Мясников заметил, что такого рода эпидемия могла разразиться в этот раз, но человечеству повезло – на него обрушился коронавирус, обладающий не столь смертоносным потенциалом, («всего» 2%.) Впрочем, его появление стало наглядным свидетельством неподготовленности существующих в мире систем здравоохранения к массовой заболеваемости, возникающей в условиях реальной эпидемии.Врач считает, что не допустить вспышки новой инфекции массового поражения получится, если будут созданы специальная система мониторинга заболеваний и службы биологической безопасности.