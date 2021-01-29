Мясников рассказал о вспышке нового серьезного заболевания
Известный российский медик рассказал о вероятной вспышке нового серьезного заболевания, комментируя прогноз, озвученный Биллом Гейтсом. Тот заявил, что после COVID-19 мир столкнется с новой пандемией, которая будет значительно более разрушительной в своих последствиях, чем коронавирус.
По словам Мясникова, подобный прогноз не является чем-то уникальным.
«Весь медицинский мир ждет эпидемии либо птичьего, либо свиного гриппа со смертностью в 35%», - рассказал российский эксперт.
Мясников заметил, что такого рода эпидемия могла разразиться в этот раз, но человечеству повезло – на него обрушился коронавирус, обладающий не столь смертоносным потенциалом, («всего» 2%.) Впрочем, его появление стало наглядным свидетельством неподготовленности существующих в мире систем здравоохранения к массовой заболеваемости, возникающей в условиях реальной эпидемии.
Врач считает, что не допустить вспышки новой инфекции массового поражения получится, если будут созданы специальная система мониторинга заболеваний и службы биологической безопасности.
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