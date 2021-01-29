Омега-3 снижает риск развития астмы, но не у всех

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Новое исследование показывает, что высокое потребление длинноцепочечных жирных кислот омега-3 с пищей в детстве может снизить риск последующего развития астмы, но только у детей, имеющих особый генетический вариант. Данный вывод сделали сотрудники Лондонского университета королевы Марии, Бристольского университета, Университета Саутгемптона и Каролинского института.Ученые проследили за детьми и их матерями, чья беременность приходилась на начало 90-х. Был проведен анализ связи потребления жирных кислот омега-3 (эйкозапентаеновой кислоты/EPA и докозагексаеновой кислоты/DHA), которые обладают противовоспалительными свойствами, у детей в возрасте 7 лет. Основным источником жирных кислот была рыба. Далее в возрасте 11-14 лет в группе детей проводили проверку на предмет выявления астмы.Оказалось, в целом потребление омега-3 из рыбы не было связано с риском развития астмы. Но у детей с определенным вариантом гена FADS, который изначально снижает концентрацию омега-3 в крови, активное потребление жирных кислот спасало от астмы. Соответствующий риск сокращался на 51%.