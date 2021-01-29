Названы продукты, понижающие риск возникновения депрессии

Добавьте их в свой рацион.Употребление в пищу помидоров всего несколько раз в неделю снижает риск возникновения депрессии в 2 раза.Другие фрукты или овощи не оказывают подобного влияния. Томаты содержат антиоксиданты, которые защищают от различных заболеваний.Китайские и японские ученые проанализировали психическое здоровье и пищевые привычки около 1 тыс. человек старше 70 лет. Оказалось, что люди, которые ели помидоры 2-6 раз в неделю, на 46% реже страдали от депрессии, чем те, кто употреблял томаты один раз в неделю. Другие полезные продукты, такие как капуста, морковь, лук или тыква, не оказывали заметного влияния на психологическое состояние.В течение жизни 20% из нас сталкивается с депрессией, при этом женщины чаще, чем мужчины. Пожилые люди более уязвимы, потому что их настроение ухудшается из-за болезней, потери близких людей и одиночества. Томаты содержат большое количество ликопена, антиоксиданта, который предотвращает инфаркт миокарда и рак предстательной железы. Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что помидоры полезны не только для физического, но и психического здоровья. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что ликопен защищает клетки головного мозга от повреждений.Ученые заявили, что если есть помидоры каждый день, то можно снизить риск развития депрессии на 52%.