Лучший овощ для поддержания здоровья сердца и почек

Вкусно и полезно.Медики назвали самый полезный овощ для сердца и почек. Специалисты рекомендуют обратить на цветную капусту.В составе цветной капусты находятся:витамины: А,Е,С,Н, U, а также витамины группы В;калий, магний, натрий;кальций, фтор, железо;медь, йод и фосфор.Полезные свойства цветной капусты:укрепляет иммунную систему;улучшает метаболизм;обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием;снижает риск развития онкологических заболеваний;поможет в лечении язв и ожогов;уменьшает риск развития врожденных дефектов;способствует поддержанию здорового веса;стимулирует работу желудочно-кишечного тракта;обладает легким слабительным и мочегонным эффектом;положительно влияет на сердечно-сосудистую систему;препятствует сгущению желчи и образованию камней в почках;способствует нормализации давления;улучшает память.Цветная капуста:укрепляет кости;снижает риск возникновения железодефицитной анемии;полезна для малышей, поскольку практически не вызывает аллергических реакций;предотвращает появления женских онкологических заболеваний;поддерживает гормональный фон в норме;поможет надолго сохранить молодость и привлекательность лица и тела;способствует выведению токсинов и лишней жидкости из организма;снижает уровень «плохого» холестерина;благодаря низкой калорийности идеально впишется в меню людей, которые хотят избавиться от лишних килограммов;полезна как во время беременности, так и в период грудного вскармливания.Как и все продукты, цветная капуста имеет ряд противопоказаний. Не стоит употреблять этот овощ при:увеличенной кислотности сока желудка;остром энтероколите;язвенном колите;обострении панкреатита, подагры, гипертонии, проблемах со щитовидной железой, серьезных патологиях почек.