Названы растительные продукты, богатые витамином Е

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Добавьте их в свой рацион.Витамин Е — это жирорастворимый витамин, который славится своими антиоксидантными свойствами. Добыть его извне очень просто. Для этого необходимо запастись продуктами из нашего списка.Витамин Е необходим организму для защиты клеток, белков, ДНК и борьбы с вредными радикалами, способными спровоцировать образование раковых клеток. Витамин Е усиливает иммунитет и препятствует образованию тромбов в артериях, тем самым снижая риск сердечного приступа.Поступает витамин Е в наш организм через продукты растительного происхождения. Ловите список!ТыкваОсенне-зимний овощ богат витамином Е — в 100 г содержится 1,29 мг. Помимо этого, тыква обеспечит ваш организм витаминами А, С, клетчаткой и калием. Ну как тут устоять?Семена подсолнухаСемена подсолнуха можно использовать как закуску. В 100 г содержится 35,17 мг витамина Е. Добавляйте их в овсянку, салаты или йогурт, чтобы обогатить организм необходимым элементом. Помимо этого, семена богаты питательными веществами и минералами: магнием, кальцием, железом, цинком, фтором, а также способствуют снижению холестерина.АвокадоВ 100 г авокадо 2,07 мг витамина Е. Разные закуски и салаты с авокадо помогут получить полезный витамин и минералы. Как известно, плод богат калием, клетчаткой и полезными жирами, которые благотворно сказываются на пищеварительной системе. Он также идеально подходит для диетического рациона и даже увеличивает либидо!МиндальВ 100 г миндаля имеется 25,63 мг витамина Е. Его можно есть жареным, добавлять в хлеб, каши и салаты. Не менее полезным окажется миндальное молоко, употребление которого тоже поможет получить необходимый витамин. Также миндаль славится высоким содержанием белков, аминокислот, клетчатки, железа, магния, фосфора и калия — все это делает его особенно полезным для сердечно-сосудистой системы.ШпинатШпинат называют настоящим кладезем витаминов и минералов, среди которых С, A, витамины группы В, Е К, железо, магний, калий, кальций. Эти компоненты не только формируют здоровье организма, но и способствуют избавлению от холестерина, а также предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. По данным специалистов, полстакана сырого шпината — это 16% дневной нормы витамина Е. Его можно есть сырым или добавлять в салаты.Ботва свеклыВсе мы привыкли есть исключительно саму свеклу, но не менее полезной является ее ботва. От 100 г приготовленной ботвы вы получите 1,81 мг витамина Е. Ее можно использовать как ингредиент салата или тушить на растительном масле.Растительные маслаРастительные масла — один из основных источников витамина Е. Подсолнечное, оливковое — употребление любого их них поможет получить необходимую дозу витамина. Тут главное не переусердствовать. Не секрет, что масла могут быть вредны для здоровья при злоупотреблении ими. Добавляйте несколько капель в салаты или для запекания блюд, и этого будет достаточно.