Глаза «предупреждают» о высоком сахаре в крови и развитии диабета 2 типа

У людей с постоянно высоким уровнем сахара в крови, говорящем о возможном наличии диабета 2 типа, возникают определенные глазные нарушения.Многие ученые полагают, что пандемия, поспособствовавшая малоподвижности многих людей, посодействует и росту заболеваемости диабетом 2 типа. Эту болезнь отличает стабильно высокий уровень сахара (глюкозы) в крови, что увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем, например, сердечно-сосудистых, почечных патологий.Но хотя замечать симптомы диабета важно, сделать это бывает непросто. Тот же диабет 2 типа может долгий период времени не вызывать недомоганий. Вот почему взрослым людям (особенно после 40 лет) специалисты советуют не игнорировать изменения, происходящие в состоянии и функционировании глаз. Глаза «предупреждают» о повышенном сахаре в крови и диабетических рисках.Ссылаясь на специалистов из Optimax Eye Surgery, издание Express пишет, что высокий уровень сахара в крови провоцирует развитие неблагоприятных процессов, затрагивающих питающие систему зрения сосуды и разные части глаз. В частности, способствует накоплению жидкости в глазу, вызывает помутнение хрусталика.«При высоком сахаре в крови у вас в полтора раза больше шансов заболеть глаукомой и вдвое выше риск катаракты», - предупреждают эксперты компании.По их словам, медикам хорошо известен термин «диабетическая болезнь глаз» – он подразумевает ряд глазных отклонений, ассоциированных с диабетом. Это ретинопатиа, макулярный отек, катаракта, глаукома – все они нарушают остроту зрения, ведут к потере зоркости или полной слепоте.Слезотечение и участившиеся головные боли – два наиболее характерных симптома, которые предупреждают о возможном развитии диабетической болезни глаз, констатируют специалисты.