Просто добавьте грибы: ученые назвали легкий способ обогатить питание
Так ученые установили, что добавление порции (84 г) грибов в рацион (рассматривалась смесь белых грибов и шампиньонов) привело к увеличению потребления клетчатки (5-6%), меди (24-32%), фосфора (6%), калия (12-14%), селена (13% -14%), цинка (5% -6%), рибофлавина (13% -15%), ниацина (13% -14%) и холина (5% -6%).
«Это исследование подтвердило то, что мы уже знали. Добавление грибов в рацион помогает достигать диетических целей», - рассказывает один из авторов исследования доктор Мэри Джо Фини.
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