Просто добавьте грибы: ученые назвали легкий способ обогатить питание

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые назвали еще одну вескую причину, чтобы есть больше грибов. Новое исследование, опубликованное в журнале Food Science & Nutrition, показало, что добавление порции грибов в рацион увеличивает потребление нескольких микронутриентов, в том числе дефицитных питательных веществ, таких как витамин D. При этом лишних калорий, натрия или жира не потребляется.Так ученые установили, что добавление порции (84 г) грибов в рацион (рассматривалась смесь белых грибов и шампиньонов) привело к увеличению потребления клетчатки (5-6%), меди (24-32%), фосфора (6%), калия (12-14%), селена (13% -14%), цинка (5% -6%), рибофлавина (13% -15%), ниацина (13% -14%) и холина (5% -6%).«Это исследование подтвердило то, что мы уже знали. Добавление грибов в рацион помогает достигать диетических целей», - рассказывает один из авторов исследования доктор Мэри Джо Фини.