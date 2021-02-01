Названы продукты, способные защитить от ранней седины
Седина – это не только эстетическая проблема, но и своеобразный индикатор не всегда возраста, а сбоя в работе организме. О причинах ее появления и продуктах, которые помогут отстрочить появление серебра в волосах рассказала нутрициолог Анна Никольская.
По словам эксперта, седина – это нарушение образования меланина в волосяной луковице. Истинных первопричин немало:
дефицит микронутриентов (медь, цинк, кремний, селен, витамины группы В, особенно В6, В6, В12)
ЖДА (в седом волосе в избытке перекиси водорода – из-за этого и теряется пигментация. Это объясняется снижением фермента каталазы, а для его синтеза необходимо железо)
отклонения в работе щитовидной железы (часто наблюдается пониженная кислотность и это будет мешать усвоению минералов, даже если вы их будете дополнительно принимать)
дефицит аминокислот (необходимы для образования меланина) – метионин, тирозин, цистеин
стресс (избыток норадреналина, сложность его выведения детокс-системой)
избыток омега 6.?
10 продуктов, учитывая потенциальные дефициты:
кунжут
чиа
семена конопли
киноа
бразильский орех
какао натуральный
водоросли
курага
жидкий хлорофилл
шпинат.??
Комплекс БАД подбираем по выявленным лабораторным способом дефицитам, если речь про железо, медь, цинк, селен, йод, витамины группы В).
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Хорошая новость – что приостановить «раннюю седину» (официально такого понятия нет, но считаем что 30-40 лет – это рано) можно – новые волоски могут расти в естественном пигменте, но те, что уже посеребрились – к сожалению, цвет не поменяют.
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