Названы продукты, способные защитить от ранней седины

Дефицит некоторых микроэлементом может вызвать раннюю седину.Седина – это не только эстетическая проблема, но и своеобразный индикатор не всегда возраста, а сбоя в работе организме. О причинах ее появления и продуктах, которые помогут отстрочить появление серебра в волосах рассказала нутрициолог Анна Никольская.По словам эксперта, седина – это нарушение образования меланина в волосяной луковице. Истинных первопричин немало:дефицит микронутриентов (медь, цинк, кремний, селен, витамины группы В, особенно В6, В6, В12)ЖДА (в седом волосе в избытке перекиси водорода – из-за этого и теряется пигментация. Это объясняется снижением фермента каталазы, а для его синтеза необходимо железо)отклонения в работе щитовидной железы (часто наблюдается пониженная кислотность и это будет мешать усвоению минералов, даже если вы их будете дополнительно принимать)дефицит аминокислот (необходимы для образования меланина) – метионин, тирозин, цистеинстресс (избыток норадреналина, сложность его выведения детокс-системой)избыток омега 6.?10 продуктов, учитывая потенциальные дефициты:кунжутчиасемена конопликиноабразильский орехкакао натуральныйводоросликурагажидкий хлорофиллшпинат.??Комплекс БАД подбираем по выявленным лабораторным способом дефицитам, если речь про железо, медь, цинк, селен, йод, витамины группы В).Хорошая новость – что приостановить «раннюю седину» (официально такого понятия нет, но считаем что 30-40 лет – это рано) можно – новые волоски могут расти в естественном пигменте, но те, что уже посеребрились – к сожалению, цвет не поменяют.