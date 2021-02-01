Российские ученые создали препарат, подавляющий микробы и грибки

Новые соединения, работающие против вирусов и грибков, были синтезированы учеными ЮУрГУ и представителями РАН. Компанию им составила международная группа ученых. Своими результатами исследователи поделились в журнале Antibiotics.

Несмотря на существование достаточного количества препаратов в данном спектре, ученые не останавливают исследования в этой области. Группа ученых под руководством профессора ЮУрГУ Олега Ракитина обратилась к ранее не рассматривавшимся соединениям. Речь идет о гетероциклических азолах.

Серия положительных результатов по улучшению противомикробных соединений, способных лечить резистентные бактерии и грибковые инфекции, важна для развития химии в медицинских целях.

«В настоящее время наши исследования находятся на стадии поиска оптимальных структур (с максимальным значением терапевтического индекса) для каждого заболевания. Важность наших результатов заключается в том, что одни и те же препараты могут использоваться для лечения разных типов заболеваний – грибковых, микробных, ВИЧ, рака и других, что делает их развитие перспективным», - пояснил Ракитин.
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https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное

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