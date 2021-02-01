Волосы и кожа - индикатор нехватки витаминов

Дефицит тех или иных витаминов негативно сказывается на работе организма в целом сегодняПрофессиональные медики и косметологи с первого взгляда на человека могут определить, каких важных витаминов или микроэлементов недостаёт в рационе. Об их дефиците говорит внешность человека: Девушка (фото из открытых источников) 1. Перхоть – свидетельствует о нехватке в организме жирных насыщенных кислот. Их дефицит можно закрыть, увеличив потребление рыбы и орехов.2. Истощенные безжизненные волосы — недостаток витаминов группы В. Они в достаточном количестве содержаться в злаковых и крупах.3. Ранняя седина говорит о нехватке меди, которая отвечает за выработку меланина.4. Трещины на губах – признак дефицита витамина B12. Его можно получить из красного мяса, яиц или молочных продуктов.5. "Гусиная кожа" без внешних причин для ее появления говорит о дефиците цинка и витамина А, восполнить который помогут тыквенные семечки. Напомним, природная краска чаще всего используется восточными красавицами для придания волосам красивого медного блеска. Каждая женщина, хоть раз, когда приближалось время очередного окрашивания волос, задумывалась, как сделать этот процесс менее травмирующим. Специалисты говорят – хна — прекрасное средство от перхоти. Также издревле хна используется для ускорения роста волос. По сути, хна — это листья лавсонии неколючей, которые много веков используют в качестве красителя как для волос, так и для кожи (мехенди). Окрашенные хной волосы приобретают устойчивость к воздействию погодных явлений, становятся упругими, блестящими.