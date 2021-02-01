Попытка исправить прикус может нанести вред репродуктивному здоровью
Эти материалы продаются как биосовместимые и подходящие для использования в стоматологических изделиях. Однако эксперименты показали, что они довольно легко теряют стабильность и выделяют токсичные соединения. Выделяемые соединения способны нанести серьезный вред незрелым предшественникам яйцеклеток - ооцитам. Это доказывают эксперименты с грызунами.
Получается, изделия из указанных составов могут негативно повлиять на женское репродуктивное здоровье. В исследовании отмечается, что составы DLT, в частности, используются для изготовления зубных ретейнеров, которые находятся во рту в течение длительного времени. Столь продолжительное воздействие может быть особенно вредным.
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