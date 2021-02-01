Попытка исправить прикус может нанести вред репродуктивному здоровью

Согласно новому исследованию Северо-Западного университета, два состава, используемые для 3D-печати в стоматологии и изготовления ретейнеров, испускают токсичные вещества, которые могут нанести вред репродуктивному здоровью. Внимание ученых привлекли полимерные составы Dental SG и Dental LT, которые, помимо прочего, используются при изготовлении прозрачных стоматологических капп.Эти материалы продаются как биосовместимые и подходящие для использования в стоматологических изделиях. Однако эксперименты показали, что они довольно легко теряют стабильность и выделяют токсичные соединения. Выделяемые соединения способны нанести серьезный вред незрелым предшественникам яйцеклеток - ооцитам. Это доказывают эксперименты с грызунами.Получается, изделия из указанных составов могут негативно повлиять на женское репродуктивное здоровье. В исследовании отмечается, что составы DLT, в частности, используются для изготовления зубных ретейнеров, которые находятся во рту в течение длительного времени. Столь продолжительное воздействие может быть особенно вредным.