Ожирение может ускорить старческое слабоумие

Новое исследование показывает связь между большими объемами лишнего веса и скоростью развития болезни Альцгеймера. По мнению ученых из Университета Шеффилда, лишний вес - это дополнительная нагрузка для здоровья мозга.Новаторское исследование, использующее технологию нейровизуализации, показало воздействие ожирения на нервную ткань. Большие объемы лишнего веса повышают уязвимость этой ткани, а при легкой форме старческого слабоумия поддержания здорового веса может даже помочь сохранить структуру мозга и продлить период, в течение которого пациент с болезнью Альцгеймера сохраняет независимость.Результаты этого исследования публикует Journal of Alzheimer's Disease, авторы подчеркивают, что особо негативное влияние лишний вес оказывает на здоровье мозга в среднем и пожилом возрасте. В настоящий момент только одна разновидность старческого слабоумия болезнь Альцгеймера выявлена более чем у 50 млн жителей нашей планеты. Несмотря на десятки лет, которые ученые потратили на разного рода исследования, пока не удалось создать ни одного лекарства, способного не только вылечить, но хотя бы замедлить эту болезнь.Именно поэтому надежды человечества связываются с профилактикой старческого слабоумия. А для её успеха необходимо понимать, какие именно причины приводят к разрушению мозговой ткани и исчезновению памяти. Теперь доказано, что одним из факторов, ускоряющих этот патологический процесс, является ожирение