Дефицит витамина К связан с тяжелыми осложнениями COVID-19

Нехватка определенного витамина грозит осложнениями при COVID-19. Речь идет о дефиците витамина К. Он связан с осложнениями, вызванными снижением эластичности сосудов.От витамина К зависит работа белка MGP. Его следы можно найти в костях, хрящах, сердце и почках. Данный белок тормозит минерализацию сосудов, одновременно играя роль в организации костной ткани. При инфицировании коронавирусом проницаемость сосудов увеличивается, а кровяное давление нередко меняется.Для поддержания эластичности сосудов необходим витамин К. Он стимулирует выработку белка MGP, однако запасы его активно расходуются. При дефиците витамина К растет риск повреждения сосудов и, как следствие, тромбозов. Данные патологии наблюдаются не только у инфицированных коронавирусом, но и у лиц с диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим заболеванием почек и ожирением.