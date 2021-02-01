Ученные установили клетки, приводящие к заживлению раны

Биомедицинские инженеры разработали методику наблюдения за заживлением ран в режиме реального времени, обнаружив центральную роль клеток, известных как фибробласты. Работа, опубликованная в журнале APL Bioengineering, является первой демонстрацией модели закрытия раны в васкуляризированной ткани человека в чашке Петри.Предыдущие исследования заживления ран проводились на животных моделях, но у людей заживление не происходит таким же образом. Главное отличие состоит в том, что, например, раны у мышей и крыс могут зажить без грануляционной ткани, типа ткани, критически важной для заживления человеческих ран.«Полученные в процессе наблюдения данные подтверждают гипотезу о том, что фибробласты являются основными движущими силами закрытия раны», - рассказывает автор исследования Йерун Эйкманс.