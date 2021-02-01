Ученные установили клетки, приводящие к заживлению раны
Предыдущие исследования заживления ран проводились на животных моделях, но у людей заживление не происходит таким же образом. Главное отличие состоит в том, что, например, раны у мышей и крыс могут зажить без грануляционной ткани, типа ткани, критически важной для заживления человеческих ран.
«Полученные в процессе наблюдения данные подтверждают гипотезу о том, что фибробласты являются основными движущими силами закрытия раны», - рассказывает автор исследования Йерун Эйкманс.
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