Соевое молоко против миндального

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Оба этих напитка являются здоровыми альтернативами коровьего молока и подходят для людей с невосприимчивостью к белку лактозе. Но какое молоко всё-таки является более полезным для здоровья?Соевое молоко. Оно сделано из соевых бобов или белка, в его состав входят растительные масла и загустители, добавляемые для усиления вкуса и повышения консистенции. В молоке содержатся важнейшие аминокислоты, что делает его отличной альтернативой традиционного коровьего молока. Наконец, в соевом молоке содержатся белки, жиры и углеводы.Миндальное молоко. Производится из орехов, орехового масла и воды, имеет полезные жирные кислоты, которые считаются весьма полезными при борьбе с лишним весом. Отличный источник витамина Е, марганца, клетчатки, кальция и антиоксидантов.Сложно сравнивать соевое и миндальное молоко по уровню полезности, поскольку их воздействие на организм зависит от разных факторов, но основные отличия в следующем. Миндаль в сыром виде содержит больше белков, но миндальное молоко имеет меньше этих компонентов, чем соевое. Зато миндальное молоко содержит меньше калорий, чем соевое и больше полезных для сердца мононенасыщенных жирных кислот.Обе разновидности молока не содержат лактозы, поэтому они одинаково подходят для людей с невосприимчивостью к молочному белку. Важным фактором, определяющим выбор напитков, является их стоимость. В большинстве стран мира соевое молоко стоит дешевле миндального, оно более доступно в магазинах.