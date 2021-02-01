COVID-19 может негативно влиять на мужскую фертильность

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Легкие — далеко не единственная мишень для коронавируса. Ученые получают все больше подтверждений тому, что инфекция поражает разные органы, в том числе репродуктивную систему. Исследователи из Германии выяснили, что перенесшие COVID-19 могут столкнуться с проблемами в планировании семьи.Ранее ученые описали механизм потенциального влияния коронавируса на мужскую фертильность. Чтобы попасть в организм человека, SARS-Cov-2 при помощи шиповидного белка связывается со специфическими рецепторами на поверхности клеток АПФ-2. В этом ему помогает фермент TMPRSS2 (мембрано-связанная сериновая протеаза): он участвует в активации этого белка. Научные работы демонстрировали, что рецепторы АПФ-2 и TMPRSS2 активны в яичках, придатках яичка и простате. То есть, коронавирус потенциально может инфицировать основные органы мужской половой системы.Ученые предполагают, что SARS-CoV-2 может повреждать ткани яичек, непосредственно инфицируя их. Существуют и другие гипотезы: возможно, при вирусных инфекциях яички страдают из-за высокого уровня медиаторов воспаления в крови или в связи с повышением температурыУченые из Университета Юстуса-Либиха (Justus-Liebig-Universit) первыми получили убедительные доказательства этой гипотезы. В ходе исследования они проанализировали влияние инфекции на мужскую фертильность, оценив маркеры воспаления, окислительного стресса и качество спермы у 86 мужчин детородного возраста с подтвержденным COVID-19. В течение 60 дней исследователи брали образцы спермы пациентов с 10-дневными интервалами и сравнивали их с образцами 105 здоровых мужчин того же возраста.У всех пациентов с COVID-19 маркеры воспаления и окислительного стресса в сперматозоидах были повышены более чем на 100% по сравнению с контрольной группой. Концентрация сперматозоидов снизилась на 516%, их подвижность — на 209%, а форма изменилась на 400%.«Все эти данные указывают на олигоастенотератозооспермию — состояние, которое является наиболее частой причиной недостаточной фертильности у мужчин», - сообщили авторы исследования.Есть и хорошие новости: все эффекты, связанные с низким качеством спермы и снижением потенциала фертильность, со временем улучшались. Однако даже после полного выздоровления и восстановления пациентов все показатели были значительно хуже, чем у здоровых мужчин. Кроме того, интенсивность этих изменений была напрямую связана с тяжестью течения СOVID-19.«Результаты нашего исследования показывают, что мужская репродуктивная система очень уязвима для заражения SARS-Cov-2, и Всемирная организация здравоохранения должна признать высокий риск инфицирования этих органов», - подчеркнули ученые.