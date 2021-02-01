Медики назвали эффективный способ сжигания висцерального жира на животе

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Чтобы добиться эффекта сжигания висцерального жира, начните ездить на велосипеде. Велосипедные поездки помогают в борьбе не только с жиром, но и с диабетом, констатируют ученые из Австралии.Висцеральный жир прячется в глубине живота, аккумулируясь вокруг внутренних органов, в частности, печени, кишечника. Это может вызывать развитие очень опасных нарушений в организме. Висцеральный жир, будучи биологически активным, производит токсичные химические вещества и гормоны, способные влиять на развитие сахарного диабета 2 типа, сердечных заболеваний, слабоумия, рака, астмы, болезней печени и желчного пузыря, гипертонии.«Выпирающий живот, делающий фигуру похожей на яблоко, является одним из типичных признаков того, что в вашем теле слишком много висцерального жира», - предупреждают медики.Специалисты организации Healthdirect Australia назвали эффективный способ сжигания висцерального жира на животе – это езда на велосипеде, пишет издание Express.Согласно их данным«30 минут ежедневной езды на велосипеде достаточно, чтобы содержание висцерального жира уменьшилось».Медики поясняют, что езда на велосипеде является видом аэробных упражнений, задействующих почти все мышцы тела, включая сердце. Также она увеличивает скорость метаболизма, а это означает, что вы продолжите сжигать калории еще некоторое время после того, как сойдете с велосипеда. Исследование показало, что велосипедная тренировка в течение получаса каждый день будет означать сжигание более четырех килограммов жира за год.«Люди, которые ездят на велосипеде в течение 30 или более минут в день, снижают свой риск развития диабета на 40 процентов», - сообщили медработники.Плюс использования велосипеда в том, что он бережно воздействует на суставы, и данный вид физической активности подходит даже людям, страдающим артритом. Вдобавок велосипедные поездки способствуют высвобождению «гормонов счастья» (эндорфинов), которые обеспечивают человеку психологически позитивное состояние и защиту от стресса.