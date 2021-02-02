Мясников назвал ведущую к развитию сахарного диабета привычку
Александр Мясников публично выступил с предупреждением о вреде для здоровья такой привычки, как употребление продуктов с фруктозой. Такую пищу многие воспринимают как диетическую, используют ее как альтернативу продуктам с сахаром, включают в рацион при похудении.
Подобная замена сахара фруктозой опасна для организма, подчеркивает доктор Мясников. Как его искусственный заменитель она действует иначе, чем фруктоза, содержащаяся в разных растительных продуктах, заметил он.
«Фруктоза без овощей и фруктов всасывается по-другому. Когда мы сразу принимаем фруктозу, она начинает всасываться не в том месте, не в то время и не в том количестве», - заметил специалист.
По словам Мясникова, привычка использовать в виде подсластителя фруктозу не только не поможет похудеть – наоборот, поспособствует развитию жировой массы и сахарного диабета. Врач настоятельно советует отказаться от нее.
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