Мясников назвал ведущую к развитию сахарного диабета привычку

Как следует из предостережений врача, употребление содержащих фруктозу сладостей может вести к развитию тучности и сахарного диабета второго типа.Александр Мясников публично выступил с предупреждением о вреде для здоровья такой привычки, как употребление продуктов с фруктозой. Такую пищу многие воспринимают как диетическую, используют ее как альтернативу продуктам с сахаром, включают в рацион при похудении.Подобная замена сахара фруктозой опасна для организма, подчеркивает доктор Мясников. Как его искусственный заменитель она действует иначе, чем фруктоза, содержащаяся в разных растительных продуктах, заметил он.«Фруктоза без овощей и фруктов всасывается по-другому. Когда мы сразу принимаем фруктозу, она начинает всасываться не в том месте, не в то время и не в том количестве», - заметил специалист.По словам Мясникова, привычка использовать в виде подсластителя фруктозу не только не поможет похудеть – наоборот, поспособствует развитию жировой массы и сахарного диабета. Врач настоятельно советует отказаться от нее.