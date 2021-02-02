ТОП-продуктов, помогающих “разогнать” метаболизм

Для этого необходима клетчатка.Даже зимой слаженную работу своего организма можно поддерживать с помощью простых и недорогих продуктов. Весь секрет в клетчатке, которая улучшает процесс похудения и контролирует уровень глюкозы в крови.Так, диетолог Ольга Усенко перечислила ТОП продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые можно найти в любое время года и всегда относительно бюджетные.Преимущества потребление продуктов с высоким содержанием клетчаткиСнижение холестерина. Присутствие клетчатки в пищеварительном тракте может помочь снизить абсорбцию холестерина в организме.Легче похудеть. Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты и овощи, как правило, менее калорийные и дают ощущение сытости на более длительный промежуток времени.Увеличение объема продуктов распада (каловых масс). Те, кто борется с запорами или в целом с вялым пищеварением, должны добавить в свой рацион клетчатку, которая естественным образом увеличивает объем каловых масс.Помощь в контроле уровня сахара в крови. Организму требуется больше времени, чтобы расщепить продукты с высоким содержанием клетчатки. Это помогает поддерживать постоянный уровень сахара в крови.Продукты, которые содержат больше клетчаткиГрушаАвокадоЯблокоБананыМорковьСвёклаБрокколиЧечевицаФасольГорохНутОвесМиндальСемена подсолнечникаТемный шоколад (более 85% какао)В целом во всех целостных растительных продуктах вы найдете много клетчатки. Поэтому больше ешьте каши, овощи, картофель, фрукты и ягоды