Названы полезные и вредные свойства граната

Как быстро почистить гранат.Гранат – прекрасно утоляет жажду, пробуждает аппетит и содержит много витаминов, но не все умеют его правильно чистить. Мы расскажем вам, как правильно чистить и употреблять гранат, что он лечит и кому полезен.Гранат – большой красный плод 5-12 см чем-то похожий на яблоко, но внутри этой ягоды находится множество маленьких сочных зерен.Правда, не все любят есть эти косточки, но они крайне полезны для организма – они улучшают работу кишечника, содержат много масел, которые положительно влияют на кожу, сосуды и сердце.В 100 г граната 82,7 ккал.Польза и вредВ гранате содержится много витаминов и минералов, полезных для человеческого организма. Потребление граната предотвращает такие болезни, как: рак, диабет 2 типа, Альцгеймер, сердечные болезни и ожирение.Употребление в дневном рационе граната чрезвычайно важно для женщин, ведь он предотвращает размножение клеток рака молочной железы, более того, ему под силу даже убивать некоторые из них.А употребление гранатового сока снижает кровяное давление – гипертонию. Пуническая кислота, основная жирная кислота в ягоде, способна защитить от болезней сердца.Также гранат помогает в борьбе с артритом и болью в суставах, улучшает память и физическую работоспособность.В плоде содержатся такие витамины как С, В6, В12, Р, клетчатка, а среди минералов и микроэлементов: калий, магний, кальций, фосфор, йод, железо, марганец и натрий.Однако существуют и противопоказания: не употребляйте гранат или гранатовый сок, если у вас язва желудка, гастрит, повышенная кислотность. Обязательно разбавляйте его водой.Как почистить гранат– Покрутите гранат по столу, чтобы ослабить семяна.– Сделайте надрез в середине граната и разделите его на две половины.– Держите каждую половинку над миской семенами вниз, постучите по кожуре ложкой, слегка сжимая, чтобы высвободить семяна.Существует и другой способ: сделайте четыре надреза на гранате. Окуните его в миску с водой выпуская семена руками – они останутся на дне. Слейте воду и лакомьтесь гранатом.