6 натуральных средств от биполярного расстройства

Биполярное расстройство - серьезное психическое заболевание, лечение которого должно проходить под контролем опытного специалиста. А в качестве дополнительных средств или комплементарной медицины могут использоваться некоторые натуральные методики.Здоровый образ жизни. Крайне важен при развитии биполярного расстройства, поскольку позволяет контролировать здоровье и настроение. Обязательно включайте в свой рацион больше овощей, белков и цельнозерновых. Важно тратить на сон не менее 8 часов в день, вовремя просыпаться и засыпать.Физические нагрузки. Еще одна важная часть здорового образа жизни. Исследования показывают, что тренировки уменьшают выраженность депрессии. Помогут даже умеренные нагрузки, вроде пеших прогулок, бега трусцой или катания на велосипеде.Общительность. Постарайтесь не изолировать себя, поскольку при этом симптомы биполярного расстройства усиливаются. У находящихся в депрессии людей разного рода большие компании действуют на психику негативно, поэтому лучше общаться не с незнакомыми людьми, а окружить себя близкими и родными.Жирные кислоты Омега-3. Они помогают лучше контролировать симптомы биполярного расстройства, являясь отличными источниками питательных веществ. Не забывайте про жирную рыбу, орехи и растительные масла.Витамины. Различные водорастворимые витамины, включая холин, эффективно помогают при симптомах биполярного расстройства и различных маниях у людей с быстро меняющимся настроением.Техники релаксации. Нет ничего лучше, чем расслабление. А достичь этой релаксации помогают самые разные способы, включая акупунктуру или иглоукалывание, медитации, йогу и обыкновенный массаж. Все они снижают уровень беспокойств и стресса, вызванных психическим заболеванием.