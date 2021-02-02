Переболевшим коронавирусом может хватить одной прививки

Если человек уже переболел коронавирусом, то он может обойтись одной дозой прививки от этой болезни. Правда, речь идет о западных вакцинах, а российские работают по другой системе.Западные вакцины от коронавируса вроде препарата от компании Pfizer необходимо вводить пациентам два раза с интервалом в несколько недель. При этом первый укол ничуть не отличается от второго, он проводится одним и тем же препаратом. Российский "Спутник V" работает по другой системе, и вторая доза по составу совсем иная, чем первая. Именно поэтому вакцинация в обязательном порядке требует обеих уколов для получения максимального эффекта.И вот теперь опубликованы результаты исследования ученых из Медшколы Икана при американском Медцентре Mount Sinai. Они доказали, что ранее переболевшие коронавирусом люди могут обойтись одной дозировкой западной вакцины от COVID-19. А всего потому, что у них и без того сохраняется достаточно высокий уровень антител, так что дополнительный укол может не потребоваться. Кроме того, это избавит их от лишней боли при получении второй дозы. Ну и самое главное - освободит значительные объемы препарата, которые можно направить на вакцинацию других людей.Впрочем, с этими выводами согласны далеко не все эксперты. Так глава Института иммунологии при Университете Пенсильвании Э. Джон Уэрри полагает, что изменять схему вакцинации не нужно. Да, у переболевших коронавирусом имеются антитела, но нет никаких доказательств того, что они могут остановить размножение вируса. То, что эти антитела связываются с частью вируса, совсем не значит, что они защищают человека от заражения. Кроме того, довольно сложно выявить ранее переболевших людей. Для этого всем без исключения перед вакцинацией нужно проводить анализы на антитела, но это потребует сотен миллионов процедур.