Остывший кофе с молоком признан вредным для здоровья

Если вы предпочитаете кофе с молоком, но постоянно забываете о нем, а затем употребляете в холодном виде через несколько часов, то такая практика может представлять опасность для вашего здоровья. Ученые признали вредным остывший кофе с молоком.Выяснилось, что пить кофе, который простоял на столе несколько часов — это не очень хорошая затея. Почему? Потому что в кружке с холодным напитком могли появиться потенциально опасные микроорганизмы, способные спровоцировать какое-нибудь инфекционное заболевание.Ученые отмечают, что кофе, с одной стороны — это не очень хорошая среда для развития патогенных микроорганизмов. Но с другой стороны — это справедливо лишь для черного кофе без добавок. Если в напитке присутствуют сливки или молоко, то лучше не забывать пить его вовремя."Если кофе с молоком был приготовлен некоторое время назад, то в составе продукта может появиться плесень. Или, что не менее опасно, продукты ее жизнедеятельности, которые могут создавать серьезные угрозы для людей с аллергией. Плюс, ароматические соединения и масла в составе кофе могут окисляться, что тоже не очень хорошо", — говорят специалисты, добавляя, что если кофе стоит в течение нескольких часов, то из него "выветриваются" полезные составляющие — в частности, антиоксиданты. В общем, лучше не забывайте о своей чашке кофе и пейте напиток вовремя, пока он не утратил преимущества и не превратился в рассадник микробов и плесени.