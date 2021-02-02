Повторно коронавирусом чаще заражаются молодые

Новое исследование показало, что повторные случаи заражения COVID-19 чаще встречаются у молодых и здоровых людей. При этом возникшие в результате первой болезни антитела дают дополнительную защиту, но не гарантируют абсолютного иммунитета.На медицинском сервере MedRxiv опубликованы результаты исследования, которое показывает, что молодые люди чаще заражаются коронавирусом повторно. Его авторами являются ученые из Медицинского центра Mount Sinai, которые работали совместно со специалистами из Центра военно-морских исследований. Их внимание привлекли 3 249 молодых здоровых новобранцев, отобранных для службы в морской пехоте. Возраст кадетов составлял от 18 до 20 лет, всех обследовали еще до начала базовой подготовки.Из 189 военнослужащих, имевших положительный тест на коронавирус, у 19 тесты вновь показали вирус через 6 недель после выздоровления. А это говорило о повторном заражении COVID-19. По мнению ученых, неоднократное инфицирование SARS-CoV-2 является обычным явлением у здоровых молодых людей. И хотя во время первой инфекции у них возникают в организме индуцированные антитела, обеспечивающие защиту от повторного заражения, они не являются гарантией от инфекции.Из 19 новобранцев, у которых имелось повторная инфекция, 16 или более 84% во время второго заражения не имели симптомов. По мнению исследователей, молодые люди с вирусом, в целом, чаще сталкиваются с бессимптомным течением или незначительными симптомами. А из-за этого количества антител и иммунная память снижаются, что и увеличивает риск повторного заражения.