Что такое генетическое питание и почему диеты подходят не всем
Чтобы называться "диетой", рекомендации должны быть научно подтверждены. Об этом "Сегодня" рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская. Но иногда даже авторитетные источники дают ложные советы. Как не испортить здоровье новомодными диетами – далее в материале.
Врач-диетолог Оксана Скиталинская говорит, что "диетологическая" рекомендация, принимать три раза в день еду на завтрак, обед и ужин, а между ними должны быть перекусы – в корне неверна. Все потому, что у человека, который часто ест пищу все время высокий уровень инсулина, а если высокий уровень инсулина, ему невозможно будет фактически похудеть, поясняет эксперт.
Биохимию питания, считает врач, нужно учить в школе. Тогда меньше ожирения, инсультов и инфарктов.
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Каким должен быть здоровый дневной рацион
Половину вашей тарелки должны занимать различные растительные продукты: овощи, фрукты, ягоды. Еще одну половинку от половинки должны занимать белковые продукты: яйца, нежирное мясо, рыба, бобовые, грибы. И еще одну такую ??четвертушку должны занимать зерновые продукты.
Почему одним диета подходит, а другим – вредит?
Диета может не подходить человеку из-за индивидуального неприятия продуктов
Врач-иммунолог, генетик Людмила Гончарова говорит, что если в диете написано, например, что нужно есть курицу и рис, а у вас нет фермента на расщепление курицы – тогда ваша иммунная система заблокирует усвоение этого белка и будет воспалительный процесс.
Что такое "генетическое" питание
О пользе и вреде определенных веществ может рассказать ДНК-тест. Правда, стоит он 350 евро. "Генетическое" питание – еще одна новомодная тенденция.
Влияют ли гены на интеллект и склонность к вредным привычкам
"Тебе могут не подходить помидоры, но подходить сладкий перец. Тебе может не подходить курица, а подходить индюшка. Тебе может не подходить телятина, а подходить какая-то рыба, хек или минтай", – пояснила генетик
Стоит ли делать ДНК-тест? Достаточно просто есть больше овощей и меньше жиров? А может, попробовать новомодную диету? Тут каждый выбирает, что ему по душе.
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