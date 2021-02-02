Кровоизлияния и кровоточивость десен - признаки дефицита важного витамина

Вашингтонский университет связывает нехватку витамина С и кровоточивость десен. Такие выводы были сделаны по итогу анализа 15 клинических испытаний, прошедших в шести странах с участием 1140 человек, и данных 8210 жителей США.Оказалось, кровоточивость десен при пальпации или склонность к кровоточивости десен в целом, а также кровоизлияния в глазе были связаны с низким уровнем витамина С в крови. Исследователи обнаружили, что увеличение суточного потребления витамина С у людей с низким уровнем данного витамина помогло справиться с описанными проблемами.И кровоточивость десен, и кровоизлияния в глазах - признаки общих проблем с микрососудистой системой и склонности к микрососудистым кровотечениям в мозге, сердце и почках. Также специалисты уверены: рекомендации по потреблению витамина C, разработанные в первую очередь для защиты от цинги, апеллируют к слишком низким дозам.Эксперты советуют обратить внимание на витаминные добавки с расчетом потребления от 100 до 200 миллиграммов витамина С в день. Если человек придерживается специальной диеты, такой как палеодиета, важно следить за потреблением витамина С, ведь обычно фрукты, богатые этим витамином, исключаются из рациона как содержащие много сахара.