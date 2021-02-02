Кровоизлияния и кровоточивость десен - признаки дефицита важного витамина
Оказалось, кровоточивость десен при пальпации или склонность к кровоточивости десен в целом, а также кровоизлияния в глазе были связаны с низким уровнем витамина С в крови. Исследователи обнаружили, что увеличение суточного потребления витамина С у людей с низким уровнем данного витамина помогло справиться с описанными проблемами.
И кровоточивость десен, и кровоизлияния в глазах - признаки общих проблем с микрососудистой системой и склонности к микрососудистым кровотечениям в мозге, сердце и почках. Также специалисты уверены: рекомендации по потреблению витамина C, разработанные в первую очередь для защиты от цинги, апеллируют к слишком низким дозам.
Эксперты советуют обратить внимание на витаминные добавки с расчетом потребления от 100 до 200 миллиграммов витамина С в день. Если человек придерживается специальной диеты, такой как палеодиета, важно следить за потреблением витамина С, ведь обычно фрукты, богатые этим витамином, исключаются из рациона как содержащие много сахара.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://www.meddaily.ru - Добавил belyash в категорию Стоматология
Добавить комментарий