Названы лучшие жиросжигающие упражнения для тех, кто не любит бегать

Сделайте свои будни более активными.Если быть откровенными, не все мы фанаты бега и пытаемся заменить его другой интенсивной тренировкой для сжигания жира. Поэтому делимся с вами эффективными упражнениями, которые не хуже помогают бороться с избыточным весом.По словам директора Ассоциации спорта США и тренера в спортивной школе Mark Fisher Fitness в Нью-Йорке Гарольда Гиббонса, всем, кто хочет быстро похудеть, главное – не бег, а тренировки повышенной интенсивности. Поэтому читайте, узнавайте и сохраняйте себе набор упражнений, которые эффективны при сжигании лишних килограммов.Прыжки со скакалкойЕсли это упражнение выполнять с частотой 100 – 120 прыжков в минуту, тогда скорость сжигания калорий составляет 13 ккал/мин. Поэтому вывод таков: чем интенсивнее тренировки и больше задействовано мышц, тем быстрее удается похудеть.Упражнение для плоского животаЭнергичное чередование приседания и отжимания с этого комплекса упражнений позволяет «перевести свой организм в режим сжигания калорий». Если конкретнее, в идеале полных 10 циклов нужно сделать за 1 минуту (один цикл сжигает 1,43 калории).ВелотренажерЗаниматься на велотренажере – занятие тоже не из легких и изрядно истощает. Однако хорошая новость в том, что сейчас речь не идет о привычном нам типе такого тренажера, на котором нужно крутить педали 30 – 40 минут, а о том, который может за 60 секунд сжечь 87 калорий. И это довольно заманчиво, учитывая еще одно преимущество – на таком велотренажере никто не может заниматься дольше 1 минуты.Тренировка с канатомЗдесь принцип также прост – чем вес каната больше, тем быстрее и заметнее будет борьба с лишними килограммами. И через минуту активного выполнения упражнения вы сможете сжигать 10,3 калории в минуту.Прыжки в высотуВ завершение делимся еще одним простым упражнением, которое легко выполнять в домашних условиях. Ученые из одного из американских университетов установили, что если непрерывно прыгать 20 секунд с максимальной частотой и 10 секунд отдыхать, то можно сжечь 13,4 калории за 60 секунд. Но есть еще один аргумент, который послужит для вас мотивацией начать тренировки уже сегодня – активное сжигание калорий наблюдали и после тренировки.