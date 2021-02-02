Ученые рассказали, у каких пациентов COVID-19 есть повышенный риск кровотечения

Исследования показали, что пациенты с COVID-19 склонны к повышенному свертыванию крови. Вот почему многие пациенты получают антикоагулянты в высоких дозах в рамках лечения.Но новое исследование, представленное в журнале Scientific Reports, старшим автором которого стал доктор Дэниел Лоуренс, профессор фундаментальных исследований сердечно-сосудистой медицины в Мичиганском университете, обнаружило, что помимо повышенного риска свертывания крови, некоторые пациенты с COVID-19 также обладают повышенным риском кровотечения. Установить этот риск можно по биомаркеру, который появляется на более поздних стадиях болезни.В исследование были включены 118 пациентов с COVID-19 и 30 здоровых людей. У пациентов с COVID-19 команда ожидала увидеть высокие уровни активатора-ингибитора плазминогена-1, молекулы, связанной со стабилизацией тромбов, но не высоких уровней активатора плазминогена тканевого типа, молекулы, ответственной за удаление сгустков.По словам исследователей, почти половина пациентов в исследовании были на искусственной вентиляции легких. Четверть дышала самостоятельно. По сравнению с пациентами, дышащими самостоятельно, пациенты, которым требовался дополнительный кислород, имели значительно более высокие уровни активатора-ингибитора плазминогена-1, но не активатора плазминогена тканевого типа.