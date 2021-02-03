Чем опасен хронический недосып и как с ним бороться
Сон влияет на большинство систем нашего организма: на дыхательную, эндокринную, сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную системы. Во время ночного отдыха выделяются гормоны, которые помогают контролировать аппетит, метаболизм и переработку глюкозы. Хронический недосып сбивает баланс гормонов и сопровождается нарушениями жизненно важных функций.
Последствия хронического недосыпа
Многочисленные исследования показали, что в краткосрочной перспективе отсутствие полноценного ночного отдыха ухудшает память и внимание, негативно сказывается на процессе принятия решений и умении критически оценивать ситуацию. Но не только умственные способности находятся в упадке при недосыпе: депривация сна вредна и для внутренних органов. Повышенный уровень стресса, гипертония и различные воспаления являются следствиями хронического недосыпа и становятся триггерами для развития еще более серьезных болезней: сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, ожирения и амнезии. Еще недосып увеличивает шансы попасть в ДТП. По результатам американских исследований, недосып так же опасен для человеческого мозга, как и употребление алкоголя.
Как избавиться от хронического недосыпа
Ложитесь спать до 23:00;
Избегайте употребления кофеина во второй половине дня;
Отложите девайсы в сторону за 30–45 минут до сна, а на замену возьмите книгу;
Избегайте тяжелого ужина и алкоголя перед сном;
Не занимайтесь рабочими делами перед сном;
Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже выходные;
Откажитесь от курения;
Убедитесь, что комнатная температура прохладная и комфортная;
Закройте шторы так, чтобы свет не проникал в комнату, или наденьте маску на глаза для сна;
Попробуйте медитацию.
Сон — это базовая потребность организма, которая не может быть заменена или восполнена чем-то другим. Если при соблюдении перечисленных советов вы все равно плохо спите, обратитесь к врачу. Это может быть симптомом болезни, относящейся к расстройству сна.
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