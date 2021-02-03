Чем опасен хронический недосып и как с ним бороться

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Хронический недосып возникает, когда на протяжении долгого времени организм не получает необходимое количество сна. Почему недосып заслуживает пристального внимания?Сон влияет на большинство систем нашего организма: на дыхательную, эндокринную, сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную системы. Во время ночного отдыха выделяются гормоны, которые помогают контролировать аппетит, метаболизм и переработку глюкозы. Хронический недосып сбивает баланс гормонов и сопровождается нарушениями жизненно важных функций.Последствия хронического недосыпаМногочисленные исследования показали, что в краткосрочной перспективе отсутствие полноценного ночного отдыха ухудшает память и внимание, негативно сказывается на процессе принятия решений и умении критически оценивать ситуацию. Но не только умственные способности находятся в упадке при недосыпе: депривация сна вредна и для внутренних органов. Повышенный уровень стресса, гипертония и различные воспаления являются следствиями хронического недосыпа и становятся триггерами для развития еще более серьезных болезней: сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, ожирения и амнезии. Еще недосып увеличивает шансы попасть в ДТП. По результатам американских исследований, недосып так же опасен для человеческого мозга, как и употребление алкоголя.Как избавиться от хронического недосыпаЛожитесь спать до 23:00;Избегайте употребления кофеина во второй половине дня;Отложите девайсы в сторону за 30–45 минут до сна, а на замену возьмите книгу;Избегайте тяжелого ужина и алкоголя перед сном;Не занимайтесь рабочими делами перед сном;Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже выходные;Откажитесь от курения;Убедитесь, что комнатная температура прохладная и комфортная;Закройте шторы так, чтобы свет не проникал в комнату, или наденьте маску на глаза для сна;Попробуйте медитацию.Сон — это базовая потребность организма, которая не может быть заменена или восполнена чем-то другим. Если при соблюдении перечисленных советов вы все равно плохо спите, обратитесь к врачу. Это может быть симптомом болезни, относящейся к расстройству сна.